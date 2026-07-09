США ударили по десяткам военных объектов Ирана

Американские военные завершили новый этап ударов по территории Ирана, в ходе которого были поражены около 90 объектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В CENTCOM заявили, что удары были направлены на дальнейшее снижение способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

По данным командования, под удары попали системы противовоздушной обороны, прибрежные средства наблюдения, объекты хранения ракет и беспилотников, а также элементы военной логистической инфраструктуры.