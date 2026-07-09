https://news.day.az/world/1846796.html США ударили по десяткам военных объектов Ирана Американские военные завершили новый этап ударов по территории Ирана, в ходе которого были поражены около 90 объектов. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
США ударили по десяткам военных объектов Ирана
Американские военные завершили новый этап ударов по территории Ирана, в ходе которого были поражены около 90 объектов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
В CENTCOM заявили, что удары были направлены на дальнейшее снижение способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.
По данным командования, под удары попали системы противовоздушной обороны, прибрежные средства наблюдения, объекты хранения ракет и беспилотников, а также элементы военной логистической инфраструктуры.
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