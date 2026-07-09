В Баку грузовик и KIA влетели в автозаправку

В Низаминском районе Баку произошла авария на территории автозаправочной станции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зафиксировано около 04:00 на улице Мехди Аббасова.

Грузовой автомобиль, перевозивший топливо SOCAR, и легковой автомобиль марки KIA потеряли управление и въехали на территорию автозаправочной станции.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.

По факту проводится расследование.