https://news.day.az/society/1846848.html В Баку грузовик и KIA влетели в автозаправку - ФОТО В Низаминском районе Баку произошла авария на территории автозаправочной станции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зафиксировано около 04:00 на улице Мехди Аббасова.
В Баку грузовик и KIA влетели в автозаправку - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошла авария на территории автозаправочной станции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зафиксировано около 04:00 на улице Мехди Аббасова.
Грузовой автомобиль, перевозивший топливо SOCAR, и легковой автомобиль марки KIA потеряли управление и въехали на территорию автозаправочной станции.
По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.
По факту проводится расследование.
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