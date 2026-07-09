В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция по лечению лимфедемы после рака молочной железы

В Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева министерства здравоохранения впервые в Азербайджане успешно выполнена операция по пересадке васкуляризированного лимфатического узла (Vascularized Lymph Node Transfer - VLNT).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Этот метод, считающийся одной из самых сложных операций современной реконструктивной микрохирургии, применяется при лечении хронической лимфедемы, особенно лимфедемы верхней конечности, развивающейся после хирургического лечения рака молочной железы и удаления лимфатических узлов.

Во время операции здоровые лимфатические узлы вместе с кровеносными сосудами были взяты из параскапулярной области верхней части спины пациента и пересажены в подмышечную область. С использованием микрохирургических технологий сосуды диаметром менее 1 миллиметра были соединены под специальным операционным микроскопом, что позволило полностью восстановить кровоснабжение пересаженных тканей.

Параскапулярная область считается одной из самых безопасных донорских зон в мировой практике. Забор лимфатических узлов из этой области сводит к минимуму риск развития лимфедемы нижних конечностей, поэтому в последние годы данный метод получил широкое распространение в международной клинической практике.

Основная цель пересадки васкуляризированных лимфатических узлов заключается в восстановлении лимфооттока, стимуляции образования новых лимфатических сосудов и улучшении лимфодренажа в пораженной области. Благодаря этому методу у пациентов возможно значительное уменьшение отека руки, существенное снижение частоты рецидивирующих эпизодов целлюлита, уменьшение зависимости от компрессионной терапии и заметное повышение качества жизни.

Согласно данным международных научных исследований, у правильно отобранных пациентов после операции наблюдается уменьшение объема пораженной конечности на 20-60 процентов, а также значительное снижение частоты инфекционных осложнений.

Данная операция предназначена для пациентов с хронической лимфедемой II-III стадии, которые не получили достаточного эффекта от консервативного лечения, страдают рецидивирующими инфекциями кожи, а также имеют выраженное повреждение лимфатических сосудов, при котором другие методы микрохирургического лечения оказываются недостаточно эффективными.

Впервые выполненное в Азербайджане это высокотехнологичное микрохирургическое вмешательство стало важным этапом развития реконструктивной хирургии в стране и расширяет возможности доступа пациентов, страдающих лимфедемой, к современным и эффективным методам лечения.

Достигнутый в Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева министерства здравоохранения успех является очередным подтверждением развития высококвалифицированной микрохирургической помощи в нашей стране.