Активная сейсмическая активность, наблюдаемая в мире и соседних странах, вызывает обеспокоенность и закономерный интерес к сейсмической ситуации в Азербайджане.

Как заявил в беседе с Day.Az сейсмолог Гулам Бабаев, произошедшие в последнее время сильные землетрясения в соседних государствах и различных регионах мира вызывают тревогу в обществе.

При этом, по его словам, это вовсе не означает, что в ближайшее время Азербайджан неизбежно столкнется с сильным землетрясением.

"Каждый регион обладает своими геологическими, тектоническими и сейсмическими особенностями, и землетрясения формируются именно под воздействием этих факторов. Азербайджан расположен в сейсмически активной зоне, поэтому возникновение землетрясений на территории страны является естественным геологическим и тектоническим процессом. Наиболее высокая сейсмическая активность наблюдается в районах Большого и Малого Кавказа, в Шамахы-Исмаиллинской, Шеки-Загатальской, Талышской и Куба-Шабранской зонах, а также в азербайджанском секторе Каспийского моря. Каспийское море отличается сложным геологическим и тектоническим строением, здесь расположено множество тектонических разломов, узлов разломов и сейсмических очагов", - отметил он.

Сейсмолог добавил, что землетрясения, происходящие в соседних странах, особенно в Турции и Иране, действительно свидетельствуют о существовании регионального тектонического напряжения, однако каждое землетрясение возникает в уникальных геологических условиях.

"Поэтому утверждать, что сильное землетрясение обязательно произойдет в Азербайджане в ближайшие дни или месяцы только потому, что оно произошло в другой стране, с точки зрения современной сейсмологии и физики невозможно. На сегодняшний день по результатам сейсмологических наблюдений на территории Азербайджана не зафиксировано какой-либо необычной активности, которая могла бы свидетельствовать о возникновении чрезвычайной опасности. Вместе с тем сейсмические процессы в стране круглосуточно находятся под наблюдением, а полученные данные регулярно анализируются. В возглавляемом мной отделе сейсмологии и оценки сейсмической опасности Института геологии и геофизики с применением современных научных методов изучаются формы сейсмических волн, параметры очагов землетрясений, тектонические особенности и механизмы их возникновения. Эти исследования позволяют глубже понять сейсмические процессы и более точно оценивать уровень сейсмической опасности в стране. Однако современная наука по-прежнему не располагает возможностью заранее определить точное время, место, магнитуду и глубину очага будущего землетрясения", - подчеркнул эксперт.

По словам Г. Бабаева, именно поэтому основные усилия должны быть направлены на оценку сейсмической опасности и рисков, проектирование сейсмоустойчивых зданий, совершенствование систем мониторинга и повышение готовности населения к возможным землетрясениям.

"Землетрясения являются естественным и неизбежным природным процессом. Хотя предсказать время возникновения сильного разрушительного землетрясения невозможно, в дальнейшем в стране также ожидаются ощутимые подземные толчки. Первые шесть месяцев 2026 года показывают, что сейсмическая и тектоническая активность в Азербайджане сохраняется. Поэтому именно превентивные меры по снижению рисков являются наиболее эффективным способом минимизировать последствия возможных землетрясений", - заключил сейсмолог.

Насими Алескерли