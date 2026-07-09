Азербайджан и Зимбабве расширят сотрудничество в энергетике

Азербайджан поделится с Зимбабве опытом в сфере энергетики.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече со спикером Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якобом Франсисом Нзвидамилимо Мудендой мы обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере. Достигнута договоренность о взаимодействии в области обмена опытом Азербайджана в нефтегазовом секторе и сфере возобновляемой энергетики, в частности в вопросах энергетического законодательства", - говорится в информации.

Отметим, что вчера президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якобом Франсисом Нзвидамилимо Мудендой.

Согласно информации компании, стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сегментах энергетической отрасли, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В ходе встречи была представлена информация об энергетической стратегии Азербайджана и реализуемых по инициативе страны проектах, имеющих глобальное значение. Были отмечены благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане, политическая и экономическая стабильность, а также условия, способствующие деятельности иностранных компаний. Гостю также рассказали о трансформации SOCAR из национальной нефтегазовой компании в международную энергетическую корпорацию, ее диверсифицированной деятельности и проектах, реализуемых как в Азербайджане, так и за рубежом", - сказали в SOCAR.

Кроме того, отмечается, что обсуждались "зеленая" повестка SOCAR, включая проекты в сфере возобновляемой энергетики, реализуемые совместно с партнерами, а также цели компании по декарбонизации.

"Особое внимание было уделено цифровой трансформации. Отмечалось, что SOCAR инвестирует в проекты по созданию дата-центров и развитию технологий искусственного интеллекта. В этой связи было подчеркнуто, что три объекта компании получили статус Digital Lighthouse от Всемирного экономического форума", - говорится в сообщении.