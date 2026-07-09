Кому в Азербайджане положена льготная пенсия?

Несмотря на то, что в Азербайджане общий пенсионный возраст для мужчин и женщин установлен на уровне 65 лет, отдельные категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно на льготных условиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, согласно законодательству, право на более ранний выход на пенсию предоставляется родителям, воспитывающим пятерых и более детей, лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью, а также гражданам, работающим во вредных и тяжелых условиях труда или страдающим рядом заболеваний. В зависимости от категории пенсионный возраст может быть снижен на пять лет, а в отдельных случаях - и более.

Член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил, что целесообразно расширить круг лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также пересмотреть действующие нормы.

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