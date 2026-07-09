Защита детей в соцсетях стала вопросом информбезопасности

Защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей теперь является не просто вопросом семьи или образования, а одним из важнейших направлений информационной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов на прошедших в парламенте общественных обсуждениях на тему "Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что риски кибербуллинга в отношении детей, а также несоответствующего возрасту контента и онлайн-эксплуатации делают необходимыми более точные механизмы регулирования: "Когда мы говорим о кибербезопасности, на передний план обычно выдвигается защита государственных систем, финансовой инфраструктуры и критических объектов. Однако у информационной безопасности есть другое, и, пожалуй, самое важное измерение. Это вопрос защиты в стремительно меняющейся цифровой среде наших детей, являющихся наиболее уязвимыми членами общества".

По словам председателя комиссии, дети и подростки в социальных сетях сталкиваются с риском кибербуллинга, онлайн-преследования, воздействия контента, не соответствующего их возрасту, а также могут стать объектами онлайн-эксплуатации сексуального характера (online predators).

Он отметил, что в Азербайджане многие семьи не полностью осведомлены об этих рисках или не обладают необходимыми инструментами для эффективного мониторинга онлайн-деятельности своих детей: "Кроме того, сравнение себя с образами других пользователей, не отражающими реальность, приводит к возникновению у детей и подростков таких проблем, как зависимость от социальных медиа, депрессия и тревожность".

Р. Намазов сообщил, что в Азербайджане получение детьми информации, соответствующей их возрасту, и их защита от вредной информации с правовой точки зрения регулируются законом "О защите детей от вредной информации", принятым еще в 2018 году. Тем не менее, по его словам, платформы соцсетей в последние годы превратились из простого средства общения в сложные экосистемы, управляемые алгоритмами и во многих случаях использующие манипулятивные дизайнерские решения. Эта трансформация делает необходимыми более точные механизмы регулирования.

Председатель комиссии довел до внимания, что, согласно данным компании Google, в течение 2025 года из-за нарушения правил сообщества по всему миру было закрыто более 15,8 миллиона YouTube-каналов, удалено более 245,7 миллиона YouTube-видео. Более 24,1 миллиона этих случаев были связаны с безопасностью детей.

"Это достаточно большие цифры. Представьте, если бы статистика, связанная с детьми, была раскрыта общественности и другими платформами, каждому стало бы ясно, насколько критична ситуация. Данную статистику раскрыл Google, а другие платформы этого не делают", - сказал он.