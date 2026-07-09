Для перехода к модели цифрового развития важнейшим условием является создание современной технологической инфраструктуры

Направление главой государства парламенту законодательного пакета в сфере цифрового развития свидетельствует о том, что правовой этап в этой области близится к завершению.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на общественных обсуждениях на тему "Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредоносного воздействия в социальных сетях", организованных Временной комиссией по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В важных документах, определяющих стратегические национальные приоритеты в сфере цифрового развития, нашли отражение основные тезисы, утверждены государственные программы и стратегические документы, сформирована институциональная база и определен мандат отдельных государственных органов в этом направлении", - сказал он.

А. Амирасланов отметил, что этот процесс носит как институциональный характер, так и охватывает государственное управление и экономику. По его словам, еще в 2016 году глава государства отметил, что предстоящий период станет эпохой интеллектуального развития и инноваций. Этот подход свидетельствует о том, что цифровое развитие и цифровая экономика являются одним из главных инструментов обеспечения устойчивого и стабильного экономического развития, а также экономического роста Азербайджана. "Сегодня мы рассматриваем цифровую экономику как важнейший элемент современной модели экономического развития и концепции устойчивого экономического роста", - сказал он.

Председатель комитета добавил, что в утвержденных в 2021 году национальных приоритетах социально-экономического развития одним из приоритетов было определено развитие интеллектуального капитала и формирование инновационного пространства.

А. Амирасланов подчеркнул, что для перехода к модели цифрового развития важнейшим условием является создание современной технологической и цифровой инфраструктуры. "За последние десять лет в этом направлении проделана очень важная работа", - сказал он.

Председатель комитета считает, что реализуемые инициативы дадут мощный импульс повышению эффективности государственного управления, формированию цифрового общества и обеспечению эффективного, устойчивого и стабильного экономического развития в стране.

Говоря о роли депутатов в этом процессе, А. Амирасланов отметил, что как в комитетах, так и на пленарном заседании коллеги-депутаты высказали весьма ценные и профессиональные мнения по концептуальной сути вопросов, и в дальнейшем парламент продолжит оказывать институциональную поддержку этому процессу.