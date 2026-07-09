Более миллиона человек собрались на похороны Али Хаменеи

Более миллиона человек собрались в иранском городе Мешхед, где сегодня состоится церемония похорон Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в Мешхед прибыли свыше миллиона человек, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

Мешхед является родным городом Али Хаменеи и одним из крупнейших городов Ирана. Его население составляет около 3,5 миллиона человек.