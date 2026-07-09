Движение танкеров в Ормузском проливе почти остановилось

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось на фоне возобновления авиаударов США по Ирану и ответных действий Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные по судоходству и информация источников.

По состоянию на утро четверга через Ормузский пролив прошли лишь два нефтяных танкера.

Одним из них стал находящийся под санкциями США супертанкер Berg1, перевозящий сырую нефть, загруженную на терминале иранского острова Харк. По данным аналитической компании Kpler, судно, несмотря на действующие американские санкции, смогло пройти через пролив.