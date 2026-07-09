В Азербайджане вводят льготы на ввоз раритетных автомобилей

В Азербайджане определен новый правовой механизм применения налоговых и таможенных льгот при ввозе на территорию страны редких (раритетных) транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства культуры.

Согласно Закону Азербайджанской Республики №355-VIIQD от 13 февраля 2026 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О таможенном тарифе"", налоговые и таможенные льготы будут применяться к редким (раритетным) транспортным средствам, ввозимым на основании подтверждающего документа, выдаваемого министерством культуры Азербайджанской Республики. При этом одно лицо может ввезти не более одного такого автомобиля в течение календарного года, а общее количество автомобилей, ввезенных по данной льготе, не может превышать десяти единиц в год по стране.

В целях унификации и регулирования данной процедуры министерство культуры разработало внутренний нормативный документ - "Правила выдачи подтверждающего документа для льготного ввоза редких (раритетных) транспортных средств на территорию Азербайджанской Республики".

Согласно Правилам, созданная при министерстве культуры Экспертная комиссия будет рассматривать поступающие заявления и выносить заключение о соответствии транспортных средств критериям редкости (раритетности). Оценка будет проводиться по таким критериям, как историческая и культурная ценность, уникальность, коллекционная значимость, степень оригинальности, техническое состояние, а также другим показателям, предусмотренным Правилами.

Внедрение нового механизма направлено на обеспечение прозрачности, объективности и единого подхода к оценке раритетных транспортных средств, а также на стимулирование ввоза в страну автомобилей, обладающих высокой исторической, технической и коллекционной ценностью.

Прием электронных заявок на получение подтверждающего документа для льготного ввоза редких (раритетных) транспортных средств начинается 9 июля 2026 года с 14:00. Подать заявление можно в электронном виде через информационный ресурс my.culture.az.

Процедура рассмотрения заявления состоит из двух этапов: предварительной проверки документов и проведения экспертизы с оценкой Экспертной комиссией. Форма заявления, перечень необходимых документов и критерии оценки содержатся в утверждённых Правилах.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Call-центр министерства культуры по номеру 147 или направив запрос на электронную почту [email protected].