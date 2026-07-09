В Китае загорелась обувная фабрика, погибли 28 человек
В китайском городе Цзиньцзян произошел крупный пожар на обувной фабрике.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", в результате возгорания есть многочисленные жертвы, многие люди оказались заблокированы в здании или числятся пропавшими без вести.
Китайские СМИ сообщили, что в результате пожара на обувной фабрике погибли 28 человек.
Пожарные расчеты и бригады скорой помощи продолжают работать на месте происшествия. По словам спасателей, из-за высокой опасности войти в здание пока невозможно.
По предварительной информации, пожар начался на первом этаже производственного корпуса. На распространенных в социальных сетях кадрах видно густой черный дым, поднимающийся над зданием, и работу пожарных по ликвидации возгорания.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять срочные меры в связи с произошедшим.
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