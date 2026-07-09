Карапетяну продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна еще на два месяца.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что бизнесмен Самвел Карапетян, являющийся лидером оппозиционной партии "Сильная Армения", находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "призывы к насильственному захвату власти".