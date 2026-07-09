В Анкаре возводят комплекс Объединенного командования ВС Турции

В Анкаре продолжается реализация проекта комплекса Объединенного командования Вооруженных сил Турции - Ay Yıldız ("Месяц и звезда").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, объединенный штаб объединит под единой крышей Министерство национальной обороны, Генеральный штаб и командование родов войск.

Комплекс Ay Yıldız по площади (12 млн кв.м, что сопоставимо с 1680 футбольными полями - ред.) будет втрое больше чем Пентагон и в четыре раза больше штаб-квартиры НАТО.

Полноценное функционирование комплекса намечено на 2028 год. Более половины объема строительных работ завершено.

Комплекс, в числе прочих, будет вмещать пять конференц-залов на 3200 человек. Площадь зеленых зон комплекса составит 2 млн кв.м., что в полтора раза больше лондонского Гайд парка.

Первым официальным мероприятием, проведенным в комплексе стал прием, организованный от имени министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера в рамках программы 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.