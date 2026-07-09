Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Седьмого июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе собрались лидеры тридцати двух государств - 36-й саммит НАТО, второй в истории Турции после стамбульского 2004 года. Володимир Зеленский летел в Анкару за ответом на вопрос, который Киев задает альянсу восемнадцать лет подряд. Ответ он получил - только не тот, на который рассчитывал. В итоговой декларации саммита вопрос вступления Украины в НАТО не упоминался вовсе. Не отложен, не смягчен дипломатическими оговорками - попросту вычеркнут. Восемнадцать лет ожидания уместились в одну пустую строку.

Цифры при этом звучали громко, почти триумфально. Союзники пообещали Украине на 2026 год военную помощь, технику и обучение на 70 миллиардов евро и подтвердили намерение сохранить как минимум такой же уровень поддержки в 2027-м. Европейские страны НАТО и Канада договорились о выделении этих средств на два года, а министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что самый большой вклад внесет Берлин.

Щедрость впечатляет, пока не всмотришься в ее анатомию. Деньги - да. Оружие - да. Членство - молчание. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте открыто заявил, что у Киева нет перспектив вступления в организацию сейчас. Откровеннее не скажешь. Семьдесят миллиардов - цена, которую Запад готов платить за то, чтобы не отвечать на главный вопрос.

Закулисье оказалось еще красноречивее фасада.

Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер заблокировал формулировку итоговой декларации о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. Вдумайтесь: спор шел даже не о приглашении, не о дорожной карте - о словах. Американская дипломатия вычеркивала прилагательные, словно сапер, обезвреживающий мину. Каждое лишнее слово о связи судьбы Украины с судьбой Европы - юридический риск, потенциальный крючок, за который Киев однажды сможет потянуть. Словакия официально отказалась участвовать в очередном займе, а Италия, по сообщениям европейских СМИ, заблокировала продление военной помощи на 2027 год. Единство альянса, о котором так любят говорить с трибун, трещало прямо в кулуарах Бештепе.

Вернемся на восемнадцать лет назад - в Бухарест, апрель 2008 года. Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили приехали туда за Планом действий по членству, имея за спиной публичную поддержку Джорджа Буша. Ангела Меркель и Николя Саркози за закрытыми дверями остановили этот план: Берлин и Париж не желали провоцировать Москву. Компромисс родился уродливый, как всякий компромисс между решением и его отсутствием: в декларацию вписали фразу о том, что Украина и Грузия "станут членами НАТО" - без даты, без механизма, без обязательств.

Через четыре месяца российские танки вошли в Грузию. Через шесть лет Россия аннексировала Крым. Бухарестская формула не защитила никого - она лишь обозначила мишени, не дав им щита.

С тех пор алгоритм отточен до автоматизма, и каждый саммит добавляет к нему новую словесную завитушку. Вильнюс-2023: приглашение последует, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены" - формула, которую Зеленский тогда в сердцах назвал абсурдной. Вашингтон-2024: путь Украины в НАТО объявлен "необратимым" - слово красивое, юридически пустое, ибо необратимость без сроков есть вечность. Гаага-2025 прошла под знаком пяти процентов ВВП на оборону, и украинский вопрос утонул в бюджетной арифметике. Анкара-2026 довела логику до совершенства: зачем изобретать новые формулы, если можно просто промолчать? Эволюция налицо - от обещания через метафору к тишине.

Механика этой тишины проста и цинична, и я назову ее своим именем. Полноценное членство Украины означает пятую статью Вашингтонского договора - обязательство воевать за Харьков и Херсон так же, как за Гамбург и Хьюстон. Ни одна западная столица к этому не готова, не была готова в 2008-м и не будет готова завтра.

Часть союзников не готова говорить о вступлении во время войны, боясь прямого столкновения НАТО с Россией, часть хочет сначала увидеть конец боевых действий, часть прикрывается разговорами о реформах, прекрасно понимая, что дело не в реформах, а в политической воле.

Воли нет, потому что нет интереса. Украина в западной стратегической бухгалтерии проходит не по графе "союзник", а по графе "инструмент". Инструмент истощения России - эффективный, дешевый в сравнении с собственными солдатами, оплачиваемый в рассрочку.

Семьдесят миллиардов евро в этой логике - не жест солидарности, а операционные расходы. Деньги вернутся туда, откуда пришли: в рамках инициативы PURL союзники финансируют закупку американского оружия для Украины, европейские взносы конвертируются в контракты для заводов Техаса и Аризоны. Первый день саммита в Анкаре был отдан не политике, а бизнесу: Форум оборонной промышленности НАТО - мероприятие высокого уровня по вопросам трансатлантического оборонного производства, инвестиций и инноваций.

Символизм убийственный: индустриальный смотр предваряет разговор о войне, витрина - прежде судьбы. Дональд Трамп накануне саммита посетовал, что Америка тратит на НАТО больше любого другого государства, не получая никакой выгоды. Президент США ошибается в одном: выгоду Америка получает, и немалую - европейские деньги, текущие в американский ВПК, тому подтверждение.

Зеленский пытался переломить сценарий. С трибуны оборонного форума он предложил взглянуть на членство иначе, спросив: неужели правильно оставлять вне НАТО страну и народ с таким уровнем оборонного потенциала? Аргумент сильный, почти неотразимый - украинская армия сегодня обладает боевым опытом, которого нет ни у одной европейской армии. Риторика, увы, разбилась о ту же стену, что и в Бухаресте.

По оценкам западных медиа, украинский вопрос на саммите сознательно отодвинули в сторону, чтобы не провоцировать напряжения с американским президентом. Судьбу сорокамиллионной страны убрали с повестки ради душевного комфорта одного человека - вот подлинная цена разговоров о "ценностях" и "европейском выборе". На двусторонней встрече Трамп говорил Зеленскому о прогрессе в урегулировании и возможности "закрытия неба" над Украиной - без конкретных сроков.

Опять обещание. Опять без даты.

Западная пресса тем временем продолжает производить утешительные конструкции. Итог Анкары подают как достижение: союзники, мол, подтвердили готовность поддерживать Украину и признали ее участницей общей системы европейской обороны. Переведу с брюссельского на человеческий: вам не дали билет, зато разрешили толкать вагон. "Участница системы обороны" без пятой статьи - все равно что сторож при банке без права входа в хранилище: риски твои, гарантии чужие. Восемнадцать лет Киеву объясняют, что дверь открыта, - и восемнадцать лет держат его на пороге, подкармливая авансами. Бухарест обещал членство, Вильнюс - приглашение, Вашингтон - необратимость, Анкара не обещала уже ничего. Кривая ожиданий идет вниз, кривая потерь - вверх.

Особая ирония нынешнего саммита - место его проведения. Анкара, которую еще недавно в европейских столицах снисходительно поучали, приняла альянс в роли хозяйки и фактического арбитра. Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту - жест, подчеркнувший особый характер отношений двух лидеров.

Арабский телеканал Al Hadath назвал саммит поворотным моментом и обратил внимание на роль Турции, которая, возможно, стала ключевым фактором, определяющим будущее альянса. Турция добивается мира между Россией и Украиной, защищая собственные экономические, энергетические и оборонные интересы, стремится предотвратить прямую эскалацию между НАТО и Россией и укрепляет статус незаменимого глобального посредника.

Братская нам страна показала то, чего не понял Киев: в альянсе уважают не просителей, а игроков. Турцию не раз пытались задвинуть, наказать, исключить из оборонных программ - она отвечала не жалобами, а наращиванием собственной силы, собственного ВПК, собственной дипломатической сети. Результат виден каждому: саммит, определяющий будущее евроатлантической безопасности, проходит не в Брюсселе - в Анкаре.

Мы в Азербайджане усвоили этот урок раньше и дороже многих. Три десятилетия нам обещали урегулирование карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ заседала, сопредседатели летали, коммюнике множились, а оккупация продолжалась. Международное право было на нашей стороне, четыре резолюции Совета Безопасности ООН требовали вывода армянских войск - и что же? Бумага терпела, посредники разводили руками.

Освобождение пришло не из Брюсселя и не из Вашингтона - его принесла азербайджанская армия за 44 дня осени 2020 года. Собственная сила, собственная экономика, собственная воля и надежный союзник в лице Турции сделали то, чего не сделали тридцать лет чужих обещаний.

Смотрю на украинскую эпопею с НАТО и вижу зеркальное отражение нашей старой драмы: та же вера в чужие гарантии, те же годы, потраченные на ожидание, тот же горький счет.

Скажу жестко, потому что мягко здесь не скажешь: Анкара-2026 похоронила не шансы Украины на членство - она похоронила саму иллюзию, будто эти шансы существовали. Схема 2008 года пережила пять американских президентских циклов, трех генсеков НАТО, полномасштабную войну в центре Европы - и не сдвинулась ни на миллиметр. Устойчивость такого рода не бывает случайной. Перед нами не нерешительность, а решение - принятое давно, подтверждаемое каждым саммитом, замаскированное потоком денег и деклараций. Украине отведена роль восточного щита Европы: щит полагается укреплять, полировать, оплачивать его ремонт - но щит не приглашают за стол.

Что дальше? Прогноз читается без гадания, потому что будущее здесь давно перестало быть будущим - оно превратилось в разновидность прошлого, которое просто еще не наступило.

Будут новые транши и новые форумы, новые взносы в программу PURL и решения по укреплению ПВО, о которых Киев просил и в этот раз, будут овации Зеленскому, семейные фотографии лидеров на фоне флагов, рукопожатия, отрепетированные до автоматизма, коммюнике, которые пишутся раньше, чем начинаются переговоры. Не будет одного - даты. Дата в этой истории играет роль дождя в засушливой деревне: о ней говорят все, ее ждут поколениями, ею клянутся заезжие проповедники, а она все не приходит, и постепенно само ожидание становится ремеслом, укладом, наследственной болезнью, которую отцы передают сыновьям вместе с фамилией.

Много лет спустя, стоя перед какой-нибудь очередной декларацией очередного саммита, украинский дипломат, возможно, вспомнит тот далекий апрельский день 2008 года, когда его страна впервые поверила, что дверь вот-вот откроется.

Вспомнит Бухарест с его люстрами и обещаниями, Вильнюс с его формулой про условия, которые никогда не наступают, Вашингтон с его необратимым путем, ведущим по кругу, Гаагу с ее процентами и калькуляторами, саммит в Анкаре с молчанием, оцененным в семьдесят миллиардов.

Вспомнит - и поймет то, что понимает под конец жизни всякий герой долгого ожидания: письма не будет.

Полковнику не пишут не потому, что почта работает плохо, а потому, что письмо никогда не было отправлено. Пенсию ему не начислили. Его просто не хотели огорчать отказом - отказ требует мужества, а его у отправителей не нашлось ни в 2008-м, ни в 2026-м.

Странам нашего региона, да и всем средним державам мира, анкарский саммит преподнес наглядное пособие, которое стоит переплести в кожу и поставить на полку рядом с учебниками истории: гарантии безопасности не выдаются в приемных военных блоков, не приходят заказной почтой, не вручаются за мужество, за жертвы, за верность чужим идеалам - они выковываются дома, в арсеналах и на заводах, в союзах, скрепленных общими интересами, а не общими декларациями, в тишине конструкторских бюро, а не в шуме банкетных залов.

Азербайджан выбрал этот путь - тридцать лет нам обещали справедливость, тридцать лет посредники прилетали и улетали, оставляя после себя протоколы и разочарование, пока осенью 2020 года мы не перестали ждать и за 44 дня не сделали сами то, чего не сделал за три десятилетия весь механизм международной дипломатии.

Турция выбрала этот путь - и страна, которую поучали, стала страной, в которую прилетают за решениями, а президентский комплекс Бештепе стал местом, где решается будущее альянса, некогда смотревшего на нее свысока.

Украина восемнадцать лет выбирает ожидание.

У двери, за которой звенят бокалы, шуршат контракты и произносятся тосты за ее мужество, выросло целое поколение - те, кому в год Бухареста было десять, сегодня воюют, а их дети учатся выговаривать слово "саммит" раньше, чем слово "мир".

Дверь, впрочем, снова обещали не запирать. С 2008 года ее так и держат - приоткрытой ровно настолько, чтобы был виден свет, и ровно настолько, чтобы нельзя было войти. Свет из-за двери с годами не гаснет и не приближается, он просто светит, как светят мертвые звезды - давно погасшие там, откуда шел луч, но все еще видимые тем, кто задирает голову и ждет.

Ожидание стало для Киева второй государственной границей, невидимой и непреодолимой.

Границы, начерченные на картах, можно оспорить, отвоевать, передвинуть.

Границу из обещаний не пересечь никогда - у нее нет ни координат, ни гарнизона, ни слабых мест, одна лишь вечная, вежливая, безжалостная приоткрытость.