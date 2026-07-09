Эксперт предупредил о рисках при покупке импортных автомобилей

Утверждения о том, что у некоторых импортируемых автомобилей отсутствует VIN-код, вызывают обеспокоенность среди граждан.

Как заявил Day.Az эксперт по автомобильным вопросам Рагиф Рауфоглу, никто не станет намеренно удалять VIN-код автомобиля.

По его словам, если VIN-код отсутствует или возникают проблемы с номером двигателя, владельцы автомобилей и без того сталкиваются с серьезными трудностями при регистрации транспортного средства.

"Как правило, VIN-код исчезает либо в результате длительной коррозии, либо это может свидетельствовать о том, что в конструкцию автомобиля вносились какие-либо изменения. Такие случаи обязательно должны тщательно проверяться. Ведь нельзя исключать, что автомобиль может быть связан с угоном или другими преступлениями. Не думаю, что подобные случаи носят массовый характер. Иногда возникают проблемы с номером двигателя. В таких ситуациях специалисты пытаются установить его по другим источникам информации. Если же VIN-код или другие идентификационные данные невозможно обнаружить и в других частях автомобиля, это означает, что у владельца могут возникнуть серьезные проблемы при регистрации транспортного средства", - сказал он.

Эксперт добавил, что еще одним важным фактором является рынок, с которого был импортирован автомобиль.

"Например, автомобили, ввезенные из Европы и особенно из США, значительно реже имеют проблемы с VIN-кодом или признаки возможного угона. Это связано с тем, что их историю можно заранее проверить по электронным базам данных, и регистрационные органы также имеют доступ к этой информации. В то же время при импорте автомобилей из стран Азии и некоторых северных государств вероятность столкнуться с подобными рисками выше. Поэтому к автомобилям, поступающим с этих рынков, следует относиться с особым вниманием", - заключил эксперт.

Насими Алескерли