Армия Израиля готова возобновить операцию против Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной готовности к возможному возобновлению кампании против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готова возобновить кампанию. Если нам (Израилю - прим. ТАСС) понадобится вернуться [к кампании против Ирана], мы вернемся с еще большей силой, чтобы устранить угрозы, - сказал Кац. - Длинная рука Израиля настигнет в Тегеране и других местах тех, кто попытается угрожать Израилю и причинить ему вред". Трансляцию выступления министра обороны на церемонии выпуска курса военных летчиков израильских ВВС вела армейская пресс-служба.