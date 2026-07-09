Над Персидским заливом начали кружить военные самолеты США

Самолеты ВВС США вновь начали кружить над нейтральными водами Персидского залива, в том числе возле границы воздушного района, подконтрольного диспетчерам Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

"Фиксируется полет как минимум двух транспортных самолетов-заправщиков США над нейтральными водами Персидского залива, которые двигаются по круговой траектории в непосредственной близости от границы подконтрольного Ирану воздушного района", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, еще два борта находятся у побережья Персидского залива и два - над нейтральными водами Оманского залива. Источник отметил, что речь идет о самолетах типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus.

США и Израиль начали атаку на Иран 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.