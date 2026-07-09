https://news.day.az/world/1846981.html В городах Ирана прогремели взрывы В иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак произошло несколько взрывов. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Mehr. По информации, в портовом городе Конарак, расположенном на юго-востоке страны, прогремели три взрыва.
В городах Ирана прогремели взрывы
В иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак произошло несколько взрывов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Mehr.
По информации, в портовом городе Конарак, расположенном на юго-востоке страны, прогремели три взрыва.
Кроме того, ещё два взрыва зафиксированы в районе города Бушер на юго-западе Ирана и расположенного рядом с ним города Чогадак.
Официальной информации о разрушениях или пострадавших в результате происшествий пока не поступало.
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