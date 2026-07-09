В городах Ирана прогремели взрывы

В иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак произошло несколько взрывов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Mehr.

По информации, в портовом городе Конарак, расположенном на юго-востоке страны, прогремели три взрыва.

Кроме того, ещё два взрыва зафиксированы в районе города Бушер на юго-западе Ирана и расположенного рядом с ним города Чогадак.

Официальной информации о разрушениях или пострадавших в результате происшествий пока не поступало.