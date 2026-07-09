https://news.day.az/world/1846967.html Плавучие супермаркеты в Турции - ВИДЕО В Турции работают плавучие супермаркеты - полноценные магазины крупных торговых сетей, расположенные на судах. Как передает Day.Az, видеозаписи необычных магазинов распространились в социальных сетях.
Плавучие супермаркеты в Турции - ВИДЕО
В Турции работают плавучие супермаркеты - полноценные магазины крупных торговых сетей, расположенные на судах.
Как передает Day.Az, видеозаписи необычных магазинов распространились в социальных сетях.
В летний сезон сети Migros и Carrefour запускают такие плавучие супермаркеты, чтобы владельцы яхт могли приобрести необходимые товары без захода в порт.
Внутри они практически ничем не отличаются от обычных супермаркетов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре