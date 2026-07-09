Плавучие супермаркеты в Турции

В Турции работают плавучие супермаркеты - полноценные магазины крупных торговых сетей, расположенные на судах.

Как передает Day.Az, видеозаписи необычных магазинов распространились в социальных сетях.

В летний сезон сети Migros и Carrefour запускают такие плавучие супермаркеты, чтобы владельцы яхт могли приобрести необходимые товары без захода в порт.

Внутри они практически ничем не отличаются от обычных супермаркетов.