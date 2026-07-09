Кибербезопасность превратилась в вопрос национальной безопасности

Кибербезопасность на фоне углубления цифровизации и изменения геополитической ситуации уже является не техническим вопросом, а напрямую превратилась в вопрос национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов на прошедших в парламенте общественных обсуждениях на тему "Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей".

Он отметил, что стремительное развитие искусственного интеллекта, создание дата-центров и цифровизация уже стали не просто технологическим трендом, а стратегическим фактором, определяющим будущие экономические позиции, конкурентоспособность и национальную безопасность стран.

Р. Намазов подчеркнул, что в построении цифровой архитектуры и в целом в цифровой трансформации Азербайджана особую роль сыграло стратегическое видение Президента Ильхама Алиева, и все этапы этого процесса связаны с личным участием и решениями главы государства.

По его словам, для понимания масштабов проделанной работы достаточно взглянуть на правовые акты, принятые за последние четыре года.

Председатель комиссии напомнил, что 11 февраля текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, послужившее основой для единого плана действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана". На этом совещании было заявлено, что реформы в сфере применения искусственного интеллекта, создания дата-центров и цифровизации определяют будущее развитие стран, и Азербайджан должен включить это направление в число своих приоритетов.

Р. Намазов подчеркнул, что на совещании также были перечислены уникальные преимущества, которыми обладает Азербайджан в этой сфере. По его словам, первым преимуществом является расположение страны между Азией и Европой, на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, а также потенциал трансформации существующей транспортной и энергетической инфраструктуры в волоконно-оптические коридоры. Он добавил, что вторым преимуществом является энергетический потенциал. За последние 20 лет генерация мощностей в Азербайджане увеличилась почти в два раза, достигнув 10 тысяч мегаватт, и в настоящее время имеется как минимум 2 тысячи мегаватт неиспользуемой мощности, что является главным условием для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

По словам председателя комиссии, на совещании было подчеркнуто, что цифровизация - это не выбор, а необходимость, и отмечена важность комплексного подхода к вопросу не только с технологической плоскости, но и с точки зрения человеческого капитала, инвестиционного климата, национальной безопасности и международных позиций. Р. Намазов отметил, что на последующем этапе были созданы институциональные механизмы в сфере цифрового развития. По его словам, указом Президента Ильхама Алиева был учрежден Совет по цифровому развитию, и под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на Совет были возложены функции по координации и контролю за исполнением мер, предусмотренных в "Плане мероприятий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы".

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев определил стратегические направления, национальные приоритеты и долгосрочное видение, а Первый вице-президент Мехрибан Алиеваобеспечивает реализацию этого видения на практическом уровне, координацию между структурами и контроль за результатами. Р. Намазов подчеркнул, что руководство Первым вице-президентом этим процессом показывает, что цифровое развитие является одним из самых высоких приоритетов для государства, и подтверждает переход политики цифровой трансформации Азербайджана на этап системного институционального управления. Председатель комиссии добавил, что на состоявшемся 29 июня первом заседании Совета по цифровому развитию Первый вице-президент Мехрибан Алиева озвучила важные месседжи. По его словам, в выступлении, наряду с подчеркиванием важности изучения международного опыта и применения успешных моделей, была отмечена необходимость принятия всех решений в соответствии с национальными интересами и реальными потребностями Азербайджана.

Р. Намазов добавил, что целью Совета является не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, привлечение инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления.

Он отметил, что тема кибербезопасности также стала одним из основных вопросов заседания. По его словам, искусственный интеллект развивается быстрее, чем ожидалось, и это, наряду с новыми возможностями, создает новые угрозы. Поэтому готовность к рискам в сфере кибербезопасности и информационной безопасности важна как никогда прежде.

Р. Намазов указал, что параллельно с углублением цифровизации стремительно растет число, масштабы и сложность кибератак, являющихся важным компонентом гибридных угроз. Всемирный экономический форум также оценивает риски кибербезопасности и вредоносную деятельность, осуществляемую посредством технологий, в числе первых в списке глобальных угроз. По его словам, кибератаки, осуществляемые с использованием искусственного интеллекта, риски в цепочке поставок и целенаправленные угрозы против критической информационной инфраструктуры уже стали повседневной реальностью. Председатель комиссии напомнил, что на состоявшемся в феврале совещании Президент Ильхам Алиев заявил, что в прошлом году Азербайджан подвергся организованной и агрессивной кибератаке.

Он добавил, что комиссия также информирует общественность о гибридных угрозах, осуществляемых против страны. Р. Намазов подчеркнул, что все это показывает: по мере углубления процесса цифровизации и изменения геополитической ситуации кибербезопасность перестает быть техническим вопросом и напрямую превращается в вопрос национальной безопасности.