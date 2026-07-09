Нервный срыв у российских пропагандистов

Автор: Байрам Эльшадов

Российские пропагандисты периодически доказывают, что птица говорун все-таки иногда совсем не отличается умом и сообразительностью. Таких говорунов, между прочим, среди них много - начиная от "гиганта мысли" Володи Соловьева и заканчивая каким-то мелким телеграм-каналом, который сидит на подкормке, сводя концы с концами. Для них, неважно от калибра, любая новость, которую хоть как-то можно притянуть за уши и привязать к "антироссийскости", как кость для собаки. Радуются, что на сегодня есть пропитание.

Одной из таких "костей в горле" стала международная конференция "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы", состоявшаяся в Шуше. В ее рамках была проведена панельная дискуссия на тему "Этническое и культурное разнообразие как достояние человечества", где среди прочего говорили о положении народов, проживающих в Российской Федерации, о проблемах сохранения их языка, культуры и национальной идентичности, а также о давлении, с которым сталкиваются отдельные этнические общины.

Именно эта часть обсуждения и стала для российских пропагандистов удобным поводом для очередного припадка. Услышав слова о правах национальных меньшинств, они тут же вытащили из шкафа старую страшилку про "деколонизаторов", "западные сценарии" и "антироссийскую кампанию".

Конференция, отметим, проводилась неправительственными организациями. Считали вопрос важным, собрались, обсудили, разошлись. Тем не менее, было сказано, что это некий "сигнал" или "плевок" со стороны Баку. Причем повторялся данный тезис несколько раз и у разных авторов. Будто писали все по одной методичке. Будто им нужна была новая порция шума вокруг Азербайджана.

В Баку, поясним говорунам, конференции может проводить кто угодно и на любую тему, ибо свобода слова.

Если общественные организации считают важным обсудить культурное и этническое разнообразие, они имеют на это полное право. Если приглашенные участники говорят о положении народов в России, это тоже часть открытой дискуссии. Странно только, что у российских пропагандистов от одного такого разговора начинается дрожь в голосе и резкий приступ любви к громким обвинениям.

Особенно забавно, что эти же люди годами спокойно относились к тому, как на территории России проводились мероприятия в поддержку карабахского сепаратизма. В Москве устраивали выставки, встречи, акции, посвященные так называемому "а̶р̶ц̶а̶х̶у̶", который давно отправлен в политический архив. Звучали речи, появлялись карты, раздавались заявления, где ставилась под сомнение территориальная целостность Азербайджана. К примеру, одним из ярких представителей таких провокаторов является Костя Затулин, который до сих пор что-то там вякает, несмотря на то, что даже Армения его погнала (вход в страну ему запрещен - ред.).

Где тогда были эти защитники "дружбы" и "союзнических отношений"? Почему тогда их не тянуло писать длинные тексты о плевке в сторону Баку? Почему тогда никто не видел "антиазербайджанскую кампанию" на российской территории?

Теперь же конференция в Шуше внезапно стала для них "большой угрозой". Хотя по сути произошло простое событие: люди собрались и обсудили вопросы, которые обсуждаются во многих странах мира. Языки, культура, права общин, историческая память, давление на малые народы - все это нормальные темы для общественного диалога.

Услышали слово "идентичность" - сразу ищут след спецслужб. А когда слышат название города Шуша - тут уже совсем тяжело, потому что сам факт проведения международных мероприятий в освобожденном азербайджанском городе для них до сих пор болезненен.

Российские пропагандисты ныне разучились строить аргументы, говорить по фактам, но при этом они копят много злобы. Особенно, когда есть "инфоповод" выставить Азербайджан виноватым. Главное - притянуть тему за уши, раздуть до угрозы и продать своей аудитории очередную сказку ради гонорара.

Азербайджан никому не обязан отчитываться за то, какие гуманитарные мероприятия проходят в Шуше, Баку или любом другом городе страны. Международные конференции у нас будут проходить столько, сколько потребуется. Кому от этого неспокойно, тот пусть лечит собственные комплексы.

Российским пропагандистам стоило бы заняться своим информационным двором. Там годами кормились персонажи, которые открыто обслуживали антиазербайджанскую повестку. Там находили площадки те, кто оправдывал карабахский сепаратизм. Там спокойно звучали оскорбления в адрес Азербайджана, и никто из нынешних говорунов не спешил защищать принципы международного права или союзнические отношения с Россией. Напротив, делалось все, чтобы вставить палки в колеса.

Так что нынешний шум вокруг конференции в Шуше - всего лишь очередной приступ пропагандистского голода. Так и живут эти говоруны. Сегодня клюют одну тему, завтра перелетают на другую, потому всегда можно придумать себе врага. Только знаменитая птица из мультфильма хотя бы отличалась умом и сообразительностью. У нынешних российских говорунов с этим все заметно сложнее...