ЦБА оценил значение исламского страхования

Внедрение исламского страхования - это не только вывод на рынок новой страховой услуги, но и важный фактор в формировании в Азербайджане инклюзивной, устойчивой и соответствующей международному опыту экосистемы исламского финансирования.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было подчеркнуто, что развитие финансовой экосистемы является одной из основных стратегических целей Центрального банка.

"Особое значение имеет формирование исламского финансирования как составной части финансовой экосистемы, в частности экосистемы исламского страхования. Внедрение исламского страхования служит диверсификации финансовых услуг, повышению доступности альтернативных финансовых инструментов и предоставлению продуктов, соответствующих исламским принципам.

Модель такафул (исламское страхование) предусматривает определение страховых продуктов в соответствии с потребностями как физлиц, так и субъектов бизнеса, заключение и управление договорами страхования, защиту интересов застрахованных лиц при страховых случаях, а также организацию взаимного распределения рисков между участниками в соответствии с принципами исламского финансирования", - сказали в ЦБА.

Отметим, что 3 марта 2026 года Центральный банк Азербайджана выдал ООО "Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri" лицензию на осуществление деятельности страхового брокера.

Добавим, что, согласно недавно опубликованному докладу Группы Исламского банка развития, продукты такафул могут стать катализатором более широкого распространения страховых услуг в Азербайджане.

"Страховой рынок Азербайджана остается небольшим, но демонстрирует рост. Совокупные страховые премии в 2024 году достигли 1,353 млрд манатов (около 796 млн долларов США), увеличившись на 10,7% в годовом выражении. Уровень проникновения страхования составляет 1,1% ВВП по сравнению с 0,99% годом ранее, однако он остается значительно ниже среднего показателя ОЭСР - 6,2%. На рынке действует около 16 страховых компаний, регулируемых Центральным банком Азербайджана. Низкий уровень проникновения страхования представляет собой одновременно структурный вызов и возможность. Введение продуктов такафул может стать катализатором более широкого распространения страховых услуг, особенно среди групп населения, которые могут избегать традиционного страхования из-за его несоответствия исламским принципам", - отмечается в докладе Института Исламского банка развития (IsDBI) и Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC), представленном в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку.