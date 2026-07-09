Банки могут взимать плату даже за бесплатные карты

При заказе банковской карты важно обращать внимание не только на то, что она предоставляется бесплатно, но и внимательно изучать все условия, указанные в договоре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, некоторые банки устанавливают для бесплатных карт требование по минимальному годовому обороту. Если клиент в течение года не совершает операций на установленную сумму, с его счета может быть списана комиссия за годовое обслуживание карты.

Другой важный момент - комиссия за снятие наличных. По отдельным картам взимается плата как за снятие средств в банкоматах самого банка, так и в банкоматах других банков. Размер такой комиссии зависит от тарифов конкретного банка.

Дополнительные расходы также могут возникнуть при переводах с карты на карту (card-to-card). Комиссия может взиматься как при переводах между картами одного банка, так и между картами разных банков.

Даже банки, предлагающие высокие процентные ставки по депозитам, могут устанавливать определенные ограничения. Например, для снятия средств с депозитного счета может действовать лимит либо взиматься дополнительная комиссия.

Поэтому перед оформлением банковской карты рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми тарифами и условиями обслуживания. В противном случае карта, которая на первый взгляд кажется бесплатной, впоследствии может обернуться неожиданными расходами.