Первый банк страны представляет новую инвестиционную возможность для тех, кто хочет эффективно управлять своими средствами. Kapital Bank выводит на фондовый рынок первую часть облигационной программы общим объемом 100 млн манатов. В рамках первого этапа размещения инвесторам предлагаются облигации на сумму 50 млн манатов.

Облигации предлагают доходность 10% годовых, ежемесячные процентные выплаты и возможность инвестирования от 100 манатов. Благодаря возможности начать инвестирование с небольшой суммы этот инструмент станет подходящим выбором как для опытных инвесторов, так и для тех, кто только начинает свой путь в сфере инвестиций.

Подписка на облигации Kapital Bank продлится до 1 августа 2026 года. Срок обращения облигаций составляет 1 год.

Оформить подписку на облигации можно полностью в цифровом формате через приложение Birbank Invest всего за несколько шагов. Для этого необходимо выбрать пункт "Местный рынок" в разделе "Инвестиции" приложения.

Скачать приложение Birbank Invest: https://www.b-b.az/PPhZ8q

Помимо цифровых каналов, оформить подписку на облигации также можно во всех отделениях Kapital Bank/Birbank. Для участия в подписке не установлены минимальные или максимальные лимиты покупки. При исполнении заявок в первую очередь будут учитываться заявки физических лиц.

При оформлении заявки в отделениях все комиссионные расходы для физических лиц берет на себя банк.

Подробная информация: https://www.b-b.az/gEn4Ac

Kapital Bank - первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.