Kapital Bank открыл подписку на облигации: инвестируйте с доходностью 10% годовых (R)
Первый банк страны представляет новую инвестиционную возможность для тех, кто хочет эффективно управлять своими средствами. Kapital Bank выводит на фондовый рынок первую часть облигационной программы общим объемом 100 млн манатов. В рамках первого этапа размещения инвесторам предлагаются облигации на сумму 50 млн манатов.
Облигации предлагают доходность 10% годовых, ежемесячные процентные выплаты и возможность инвестирования от 100 манатов. Благодаря возможности начать инвестирование с небольшой суммы этот инструмент станет подходящим выбором как для опытных инвесторов, так и для тех, кто только начинает свой путь в сфере инвестиций.
Подписка на облигации Kapital Bank продлится до 1 августа 2026 года. Срок обращения облигаций составляет 1 год.
Оформить подписку на облигации можно полностью в цифровом формате через приложение Birbank Invest всего за несколько шагов. Для этого необходимо выбрать пункт "Местный рынок" в разделе "Инвестиции" приложения.
Скачать приложение Birbank Invest: https://www.b-b.az/PPhZ8q
Помимо цифровых каналов, оформить подписку на облигации также можно во всех отделениях Kapital Bank/Birbank. Для участия в подписке не установлены минимальные или максимальные лимиты покупки. При исполнении заявок в первую очередь будут учитываться заявки физических лиц.
При оформлении заявки в отделениях все комиссионные расходы для физических лиц берет на себя банк.
Подробная информация: https://www.b-b.az/gEn4Ac
Kapital Bank - первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.
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