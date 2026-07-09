https://news.day.az/society/1846859.html Сильный селевой поток снес здание почты в Загатале - ВИДЕО В Загатале из-за интенсивных дождей затопило ряд улиц и населенных пунктов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Shimalnews, сильные дожди вызвали сели и наводнения в некоторых районах. По данным источника, в результате осадков уровень воды в горных реках резко поднялся, а по реке Талачай прошел мощный селевой поток.
Сильный селевой поток снес здание почты в Загатале - ВИДЕО
В Загатале из-за интенсивных дождей затопило ряд улиц и населенных пунктов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Shimalnews, сильные дожди вызвали сели и наводнения в некоторых районах.
По данным источника, в результате осадков уровень воды в горных реках резко поднялся, а по реке Талачай прошел мощный селевой поток. Стихия нанесла серьезный ущерб домам, хозяйствам и транспортной инфраструктуре.
Одно из самых тяжелых последствий селя зафиксировано в городе Загатала. Мощные потоки воды снесли здание почтового отделения №1.
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