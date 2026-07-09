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Сильный селевой поток снес здание почты в Загатале - ВИДЕО

В Загатале из-за интенсивных дождей затопило ряд улиц и населенных пунктов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Shimalnews, сильные дожди вызвали сели и наводнения в некоторых районах. По данным источника, в результате осадков уровень воды в горных реках резко поднялся, а по реке Талачай прошел мощный селевой поток.