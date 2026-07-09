Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 75-85%, днем - 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в некоторых местах 28-30° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az