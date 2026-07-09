Пашинян опубликует текст новой конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца текущего года опубликовать проект новой конституции страны.

"Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем", - сказал премьер, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян пояснил, что ранее текст не был обнародован из-за проходивших парламентских выборов. Кроме того, по его словам, проходили "надлежащие обсуждения" по документу. В связи с этим было принято решение о переносе сроков обнародования проекта нового главного закона Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал армянскую конституцию единственным препятствием для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

"После устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день", - сказал Байрамов.