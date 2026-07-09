За что пассажиров поездов могут оштрафовать на 500 манатов?

Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках предусмотрен ряд мер административной ответственности, направленных на обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и защиту железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az, согласно законодательству, за действия, создающие угрозу безопасности движения поездов или наносящие ущерб железнодорожной инфраструктуре, предусмотрены штрафы различных размеров. В зависимости от характера нарушения виновные могут быть оштрафованы как на фиксированную сумму, так и на сумму в размере от одного до двух размеров причиненного ущерба.

За следующие нарушения предусмотрены такие меры ответственности:

Размещение на железнодорожных путях предметов, которые могут нарушить движение поездов - штраф 400 манатов.

Выбрасывание мусора и других предметов из окна или двери поезда - штраф 500 манатов.

Нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов - предупреждение или штраф в размере 20-30 манатов.

Самовольная посадка в грузовой поезд, посадка или высадка из движущегося поезда, передвижение по ступеням или крыше вагона, а также необоснованная остановка поезда - штраф 100 манатов.

Повреждение железнодорожного подвижного состава, внутреннего оборудования, объектов железнодорожной инфраструктуры, устройств сигнализации и связи - штраф в размере от одного до двух размеров причиненного ущерба.

Нарушение габаритных требований при погрузке и разгрузке грузов - для физических лиц штраф 60 манатов, для должностных лиц - 200 манатов.

Повреждение транспортных средств и механизмов, предназначенных для перевозки грузов, грузовых вагонов, контейнеров, пломб, замков, грузов, а также ограждений складов и контейнерных площадок - штраф в размере от одного до двух размеров причиненного ущерба

Насими Алескерли