«Азерэнержи» и ВБ обсудили реализацию проекта AZURE

ОАО "Азерэнержи" и Всемирный банк обсудили реализацию проекта AZURE.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации ОАО "Азерэнержи".

Отмечается, что состоялась встреча между делегациями во главе с председателем ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

"В ходе встречи были обсуждены общий ход реализации проекта AZURE, текущий статус его отдельных компонентов, предстоящие работы, а также новые возможности для сотрудничества. Стороны также подробно обменялись мнениями по вопросам интеграции в энергосистему Азербайджана крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и перспектив дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - сообщает "Азерэнержи".

Отметим, что главная цель проекта AZURE - обеспечение устойчивой и безопасной интеграции в энергосистему строящихся в стране мощностей возобновляемой энергетики объемом 2 гигаватта.

С этой целью в Азербайджане строится энергоузел "Навахи" напряжением 500/330 кВ, который будет выполнять функцию основной узловой подстанции. От данного узла в различных направлениях страны прокладываются высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 киловольт. В рамках первого этапа проекта за счет внутренних возможностей "Азерэнержи" и частично за счет госбюджета близится к завершению строительство 330-киловольтной части подстанции "Навахи", а также 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Абшерона и 330-киловольтных ЛЭП к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Банкя". С завершением этого этапа будет обеспечено подключение СЭС "Банкя" и "Билясувар" к единой энергосистеме.

На втором этапе проекта при финансировании Всемирного банка планируется закупка и установка оборудования для 500-киловольтной части подстанции "Навахи", включая трансформаторы, а также строительство 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Мингячевира и 330-киловольтных линий в направлениях Алят, Абшерон и Гобу. Ожидается, что этот этап будет реализован в течение 3 лет.