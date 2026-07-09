Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках электроэнергии в Грузию

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии", подписанного 18 мая 2026 года в городе Баку.

Как сообщает Day.Az, текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство энергетики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить правительству Грузии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.