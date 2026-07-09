Опубликованы лучшие аэрофотографии года

Объявлены имена победителя и призеров второго конкурса "Международный аэрофотограф года", победителем стал Азим Хан Ронни из Бангладеш.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди 1 587 участников со всего мира Ронни стал лауреатом премии "Фотограф года", присуждаемой на основе представленного портфолио, состоящего как минимум из четырех снимков.

"Я использую комбинацию беззеркальных камер, экшн-камер, дронов и профессионального осветительного оборудования, что дает мне возможность гибко работать в таких направлениях, как фотожурналистика, документальная фотография, спортивная фотография, фотография дикой природы и аэрофотосъемка", - делится Азим Хан Ронни.

Представляем вашему вниманию фотографии: