Баку и Тбилиси укрепляют культурное сотрудничество

9 июля министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра культуры Грузии Гиоргием Мирцхулавой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Приветствуя гостей, Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям. Было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям лидеров двух государств азербайджано-грузинские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Это, в свою очередь, открывает широкие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере культуры.

Министр также подчеркнул, что в последние годы особенно заметным стало взаимодействие Азербайджана и Грузии в области театрального искусства и кинематографа.

Первый заместитель министра культуры Грузии Гиоргий Мирцхулава поблагодарил за теплый прием и передал Адилю Керимли искренние приветствия министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе.

Он отметил, что Грузия заинтересована в дальнейшем развитии культурно-гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в сфере культуры.

Отметим, что делегация Грузии прибыла в Баку для участия в третьем заседании совместной рабочей группы министерств культуры Азербайджана и Грузии.