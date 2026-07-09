https://news.day.az/world/1846946.html КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авиабазе Эль-Азрак в Иордании.
КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авиабазе Эль-Азрак в Иордании.
Как передает Day.Az, в распространенном КСИР заявлении говорится, что днем Аэрокосмические силы Ирана выпустили 10 баллистических ракет по американскому командно-управленческому центру на Ближнем Востоке и военной авиабазе Эль-Азрак в Иордании.
В КСИР утверждают, что объекты были поражены и уничтожены.
Иранская сторона также предупредила, что в случае новых действий со стороны США удары будут нанесены и по другим американским военным базам в регионе.
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