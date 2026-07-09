NASA возобновило работу станции New Horizons

Автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации после почти года работы в спящем режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на NASA, аппарат вновь приступил к выполнению научной программы и готов начать передачу данных, собранных в поясе Койпера, расположенном далеко за орбитой Плутона.

В настоящее время New Horizons находится примерно в 9,5 млрд километров от Земли. Радиосигнал от станции достигает нашей планеты почти за девять часов.

Станция была разработана Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и запущена 19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал. В июле 2015 года аппарат впервые передал детальные снимки Плутона, его крупнейшего спутника Харона, а также четырех малых спутников планеты.

В 2023 году NASA продлило миссию New Horizons до конца 2020-х годов.