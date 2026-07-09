https://news.day.az/world/1846866.html Сильный шторм ударил по российскому городу, нанесен ущерб - ВИДЕО Накануне на Калининградскую область обрушился мощный шторм - порывы ветра достигали 34 м/с, а волны в Балтийском море поднимались до пяти метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильнее всего пострадали прибрежные районы - в Зеленоградске волны разрушили пляжную инфраструктуру и снесли несколько прибрежных кафе.
Сильный шторм ударил по российскому городу, нанесен ущерб - ВИДЕО
Накануне на Калининградскую область обрушился мощный шторм - порывы ветра достигали 34 м/с, а волны в Балтийском море поднимались до пяти метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнее всего пострадали прибрежные районы - в Зеленоградске волны разрушили пляжную инфраструктуру и снесли несколько прибрежных кафе.
После удара стихии в регионе фиксировали поваленные деревья, повреждённые автомобили и обрывы линий электропередачи, локальные подтопления и сбои в движении транспорта.
Экстренные службы работают в усиленном режиме и продолжают устранять последствия шторма.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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