Сильный шторм ударил по российскому городу, нанесен ущерб

Накануне на Калининградскую область обрушился мощный шторм - порывы ветра достигали 34 м/с, а волны в Балтийском море поднимались до пяти метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильнее всего пострадали прибрежные районы - в Зеленоградске волны разрушили пляжную инфраструктуру и снесли несколько прибрежных кафе.

После удара стихии в регионе фиксировали поваленные деревья, повреждённые автомобили и обрывы линий электропередачи, локальные подтопления и сбои в движении транспорта.

Экстренные службы работают в усиленном режиме и продолжают устранять последствия шторма.

Представляем вашему вниманию эти кадры: