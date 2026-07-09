"История слова" - состоятся очередные Дни поэзии Вагифа

16-18 июля при организации министерства культуры Азербайджанской Республики и Фонда Гейдара Алиева состоятся очередные Дни поэзии Вагифа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Мероприятия пройдут под девизом "История слова" и направлены на сохранение наследия выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа, защиту национальных литературных ценностей, а также содействие развитию современного литературного процесса.

Праздник поэзии начнется 16 июля в Газахском районе, где родился Молла Панах Вагиф, а 17 июля продолжится в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

На церемонии открытия, которая пройдет перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа, выступят официальные лица, писатели, поэты и представители международных организаций. Затем будет представлена сценическая композиция "Охотник за словом - Душа моя стремится в Карабах", посвященная 120-летию народного поэта Самеда Вургуна.

В рамках Дней поэзии состоятся художественные композиции, музыкальные программы и литературные мероприятия, посвященные творчеству Моллы Панаха Вагифа и азербайджанской классической поэзии.

В этом году программа пополнится рядом новшеств. В частности, будет открыт книжный павильон "Книжная остановка". Кроме того, при поддержке ТЮРКСОЙ в Шуше пройдет II Фестиваль молодых поэтов тюркского мира.

Также в программе запланированы встречи читателей с народными поэтами Сабиром Рустамханлы, Вахидом Азизом и Рамизом Ровшаном, театрализованная композиция "Улыбка слова - Шушинские истории".

Заключительный день Дней поэзии будет посвящен выдающимся представителям азербайджанского и общетюркского литературного наследия. Состоится научная конференция "Хакан слова - Хагани я, Хагани", приуроченная к 900-летию Хагани Ширвани, а также будет представлена художественно-музыкальная композиция "Тоска слова - Приветствие Хейдарбабе", посвященная 120-летию Мухаммеда Хусейна Шахрияра.

Завершатся Дни поэзии масштабной концертной программой "Триумф слова - Эхо Победы".

Отмечается, что цикл мероприятий, проводимых в рамках Дней поэзии Вагифа, имеет особое значение в контексте приоритетных задач по развитию литературы, определенных в Концепции "Культура Азербайджана - 2040".

Напомним, что основа Дней поэзии Вагифа была заложена по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1982 году в Шуше. Именно в эту дату с участием великого лидера состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии. В то же время по поручению великого лидера было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. Этот праздник поэзии, организуемый ежегодно до 1991 года, традиционно начинался на родине поэта в Газахе и завершался на чарующей Джыдыр дюзю в Шуше. После освобождения города Шуша от оккупации в результате славной Победы доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться на исторической родине - в культурной столице Азербайджана.