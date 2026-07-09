Азербайджан и Италия обсудили военное сотрудничество

9 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором по национальным вооружениям министерства обороны Итальянской Республики адмиралом Джачинто Оттавиани.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил сотрудничество между нашими странами в области обороны, основанное на стратегическом партнерстве. Министр подчеркнул, что азербайджано-итальянские отношения имеют особое значение в военной сфере, равно как и во многих других областях.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, адмирал Дж. Оттавиани отметил, что взаимные визиты и обмен опытом имеют исключительно важное значение. Гость выразил уверенность в том, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет способствовать укреплению оборонного потенциала обоих государств.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в нашей стране Лука Ди Джанфранческо, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной, военно-технической и военно-образовательной областях и обсудили ряд других тем, представляющих взаимный интерес.