Директор Аздрамы Ильхам Аскеров рассказал о прошедшем сезоне и поделился планами театра

153-й театральный сезон стал для коллектива Азербайджанского государственного академического национального драматического театра (Аздрама) временем ярких и знаковых событий. В течение сезона театр не только представил зрителям новые постановки, но и провел различные памятные мероприятия и юбилейные вечера, посвященные выдающимся мастерам сцены, а также расширил международное сотрудничество.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров по итогам сезона.

По его словам, в течение сезона состоялись премьеры спектаклей "Голова", "Прилетела сова, или Давайте немного поговорим о любви", "Амир Тимур: человек, соревнующийся со временем", "Айдын", "Трагедия короля Лира", "Красавица и чудовище". Через несколько дней также состоится внутренний просмотр спектакля, поставленного по произведению Федора Достоевского "Дядюшкин сон".

"В течение сезона наш театр подписал меморандумы о сотрудничестве с национальными театрами Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Казахстана, а также с Шекинским государственным драматическим театром. Начато сотрудничество с Государственными театрами Турции и Городскими театрами муниципалитета Стамбула. Особо отмечу, что впервые в истории азербайджанского театра мы начали сотрудничество с национальными театрами Китая. Для нас это важно не только с точки зрения изучения и внедрения современных сценических технологий, но и освоения актуальной театральной эстетики и мировых тенденций.

С театрами, с которыми уже подписаны меморандумы, сотрудничество реализуется поэтапно. В соответствии с соглашением с Национальным театром Грузии имени Шота Руставели на нашей сцене был показан спектакль всемирно известного режиссера Роберта Стуруа "Прикованный Прометей", - отметил Ильхам Аскеров.

"В свою очередь спектакль нашего театра "Шукрия" был представлен на сцене театра Руставели. Позже главный режиссер этого театра Давид Сакварелидзе поставил на нашей сцене спектакль "Трагедия короля Лира", с которым мы успешно выступили на Международном театральном фестивале в турецкой Конье. Первым этапом сотрудничества с Национальным театром Беларуси имени Янки Купалы стала встреча на тему "Современный театр: управление, финансирование, государственная поддержка и частные инвестиции", прошедшая при участии генерального директора театра, депутата парламента Беларуси Александра Шестакова.

10 марта - в День национального театра - мы торжественно провели мероприятие с участием руководителей национальных театров тюркоязычных стран. В нем приняли участие генеральный директор Государственных театров Турции, известный актер Тамер Карадаглы, а также руководитель Городских театров муниципалитета Стамбула Айшегюль Ишсевер. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между театрами двух братских стран", - сказал он.

Директор театра также отметил, что в течение сезона были проведены юбилейные мероприятия, посвященные Гасану Гасанову, Сиявушу Аслану, Максуду Ибрагимбекову, Амалии Панаховой, Самандару Рзаеву, Бахтияру Вахабзаде, Кямалу Абдулле, Алиаббасу Гадирову, Азер Паша Нематову, Эльчину Эфендиеву и Гамлету Ханизаде.

"У театра большие планы и амбициозные цели на новый сезон. В ноябре ожидается визит в Азербайджан директора Национального драматического театра Китая Тянь Циньсинь. В настоящее время идут репетиции спектакля по пьесе известного китайского драматурга Лю Шугана "Мертвый навещает живых". В сентябре будут сделаны первые шаги по налаживанию сотрудничества с Национальным театром Молдовы. Сейчас в нашем театре для Большой сцены готовятся спектакли "Брошенная женщина", "Дядюшкин сон", "Мать" и "Главная роль для двух актрис". Для сцены имени Аббаса Мирзы Шарифзаде репетируются постановки "Осенняя соната", "Мужчина и женщина", "Смерть Ивана Ильича" и "Железный класс". В новом сезоне также будет подготовлен спектакль по мотивам пьесы Джалила Мамедгулузаде "Кяманча", дополненный сценами, посвященными Отечественной войне", - поделился планами директор театра.

По его словам, одним из важнейших направлений деятельности театра является поддержка молодых режиссеров, драматургов, актеров, художников и композиторов. Молодые режиссеры работают над постановками в рамках специального проекта, а талантливые выпускники Университета культуры и искусства принимаются в труппу театра. При внимании и заботе выдающихся мастеров сцены они с гордостью выходят на одну сцену со своими наставниками.

"Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность Министерству культуры Азербайджана за постоянную поддержку нашего театра. Искренне признательны и нашим дорогим зрителям, которые всегда остаются с нами. Театр завершил сезон с большим воодушевлением. Впереди нас ждет ответственный сезон, в ходе которого коллективу предстоит реализовать задачи, вытекающие из утверждённой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Концепции "Культура Азербайджана - 2040", - добавил Ильхам Аскеров.