До конца года еще 7 госуслуг будут интегрированы в платформу mygov

До конца текущего года будет осуществлена интеграция в платформу mygov ещё 7 государственных услуг.

Как передает Day.Az, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов на общественных обсуждениях на тему "Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредоносного воздействия в социальных сетях", организованных Временной комиссией по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что это позволит оказывать гражданам услуги в проактивном режиме с единой платформы, еще больше упростить госуслуги и широко внедрить решения на основе ИИ: "В последние годы цифровое развитие стало одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана. На совещании под руководством Президента Ильхама Алиева в феврале текущего года были определены стратегические цели страны, а затем утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. В целях контроля за исполнением плана и координации деятельности государственных органов создан Совет по цифровому развитию, который уже провел первое заседание".

Заместитель министра отметил, что план действий включает 58 инициатив, охватывающих цифровизацию государственных услуг, искусственный интеллект, инновационную экосистему и кибербезопасность, и реализация каждой из них уже началась.

Р.Гасанов сообщил, что одним из ключевых проектов является аккумулирование принадлежащих государству данных в единой централизованной информационной базе. По его словам, этот шаг создаст условия для широкого применения возможностей аналитики и искусственного интеллекта, а также повышения эффективности государственных услуг. Он подчеркнул, что концентрация услуг на платформе mygov не только повышает удобство граждан, но и позволяет оказывать проактивные услуги: "Например, как только регистрируется факт рождения, информация автоматически передается в другие государственные органы и автоматически формируется заявление на получение свидетельства о рождении, а также соответствующего социального пособия".

По словам Р.Гасанова, на платформе mygov уже функционирует чат-бот на основе искусственного интеллекта, и граждане могут получать ответы на вопросы, связанные с государственными услугами: "На следующем этапе в платформу будут добавлены услуги на базе агентов, а также технологии преобразования речи в текст и текста в речь. Гражданин сможет обращаться не только с помощью текста, но и голоса, и получать голосовые ответы от искусственного интеллекта".

Замминистра добавил, что ведется работа и по внедрению решений на основе искусственного интеллекта в государственных органах, и до конца года эти результаты будут ощутимы для общественности: "Наряду с этим, продолжается создание дополнительной вычислительной инфраструктуры и начат заказ GPU-оборудования".

Р.Гасанов сообщил, что законодательный пакет, разработанный для развития инновационной экосистемы, уже прошел первое чтение в Милли Меджлисе. "Этот пакет является одним из наиболее передовых законодательных пакетов не только на пространстве СНГ, но и в мире", - подчеркнул он.

По его словам, в законодательстве впервые находят отражение такие механизмы, как краудфандинг, венчурные фонды, соглашения SAFE, конвертируемые ноты, что облегчит стартапам доступ к финансированию. "Кроме того, благодаря внедрению программы долевого участия сотрудников стартапы смогут удерживать высококвалифицированных специалистов в компании. Вместе с тем предусматривается введение широкого льготного режима сроком на 20 лет для сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал он.