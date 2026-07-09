https://news.day.az/sport/1846949.html В Губе пройдет международный шахматный фестиваль В Губе состоится международный шахматный фестиваль Quba Open 2026. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир во второй раз будет посвящен памяти Гудрата Исмаилова. Соревнование пройдет 3-10 сентября в Губинском олимпийском спортивном комплексе.
В Губе пройдет международный шахматный фестиваль
В Губе состоится международный шахматный фестиваль Quba Open 2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир во второй раз будет посвящен памяти Гудрата Исмаилова.
Соревнование пройдет 3-10 сентября в Губинском олимпийском спортивном комплексе.
Фестиваль будет организован Федерацией шахмат Азербайджана совместно с шахматным клубом Ağ Top.
Призовой фонд турнира составит 24 420 манатов.
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