В Губе пройдет международный шахматный фестиваль

В Губе состоится международный шахматный фестиваль Quba Open 2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир во второй раз будет посвящен памяти Гудрата Исмаилова.

Соревнование пройдет 3-10 сентября в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

Фестиваль будет организован Федерацией шахмат Азербайджана совместно с шахматным клубом Ağ Top.

Призовой фонд турнира составит 24 420 манатов.