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В Губе пройдет международный шахматный фестиваль

В Губе состоится международный шахматный фестиваль Quba Open 2026. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир во второй раз будет посвящен памяти Гудрата Исмаилова. Соревнование пройдет 3-10 сентября в Губинском олимпийском спортивном комплексе.