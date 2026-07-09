Без громких эффектов, но с сильными эмоциями - чем удивило FilJazz Pitești TrioВ на Shahin Novrasli Festival

В рамках Shahin Novrasli Festival состоялся концерт FilJazz Pitești Trio - одного из самых ярких современных джазовых коллективов Румынии, созданного при филармонии города Питешти, передает Day.Az.

Музыканты исполняют европейский джаз, в котором классические традиции органично переплетаются с современным звучанием, свободой импровизации и тонким авторским прочтением. В их репертуаре - джазовые стандарты, оригинальные произведения и неожиданные аранжировки известных композиций, позволяющие по-новому услышать знакомую музыку через призму современной европейской джазовой эстетики.

В Баку трио выступило вместе с вокалисткой Анитой Петруеску, чей мягкий, эмоционально насыщенный голос стал естественным продолжением инструментального повествования. Концерт превратился в тонкий музыкальный диалог, создавая единое художественное пространство. Особое впечатление произвело ансамблевое взаимодействие. Музыканты сознательно отказались от эффектной демонстрации технического мастерства, сделав ставку на глубину звучания, взаимопонимание и культуру совместного музицирования. Фортепиано выстраивало гармоническую архитектуру произведений, контрабас придавал музыке внутреннюю пластичность и теплую мелодическую основу, а ударные становились не только ритмической опорой, но и полноправным собеседником в музыкальном разговоре. Вокал Аниты Петруеску естественно вплетался в эту звуковую ткань, добавляя композициям лиризм и эмоциональную глубину.

Концерт оставил ощущение искреннего общения артистов со зрителями и того особого джазового состояния, когда музыка рождается здесь и сейчас, превращаясь в живой обмен эмоциями.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в старинной части Баку - Ичеришехер со 2 по 12 июля. На протяжении десяти дней жителей и гостей Баку ждет насыщенная программа, объединяющая разные музыкальные направления, с участием известных артистов из десяти стран мира. Помимо концертов, фестиваль включает ярмарку, ежедневные DJ-сеты, выступления молодых талантов, литературный конкурс, джем-сейшн, создавая уникальную творческую атмосферу в самом сердце Старого города.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az