Наводнение в Дагестане продолжает усиливаться, в нескольких районах введены экстренные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наиболее сложная ситуация сложилась в Гергебильском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за паводков эвакуированы более 100 жителей. Без электроснабжения остались 48 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 56 селами. В связи с экстренным сбросом воды на местной гидроэлектростанции перекрыт участок автодороги Кизилюрт-Костек.

Последствия непогоды затронули уже 12 районов республики. Из-за сильных ливней, паводков и схода селевых потоков без транспортного сообщения оказались 60 населенных пунктов.

В Кайтагском районе после подъема уровня воды в реке Уллучай частично разрушена дамба, подтоплены 13 жилых домов. Жители были эвакуированы, вода постепенно отступает.

В Чародинском районе сильным течением унесло легковой автомобиль. Кроме того, по словам местных жителей, аварийный сброс воды с Ирганайской ГЭС привел к размыву около 100 метров автомобильной дороги.

На местах продолжают работать сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и дорожные службы. Спасатели предупреждают, что ввиду продолжающихся дождей ситуация может ухудшиться.