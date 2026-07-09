Демонтированы незаконные постройки Оганяна на озере Гёйча

По требованию Генеральной прокуратуры Армении на побережье озера Гёйча были демонтированы коттеджи и иные постройки, принадлежавшие бывшим высокопоставленным чиновникам, а также их родственникам.

Как передает Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщает Arminfo, в частности, сносу подверглись ограждения домов бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и экс-начальника полиции Владимира Гаспаряна. Кроме того, были ликвидированы коттеджи, находившиеся в собственности брата заместителя председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, сына бывшего губернатора Гегаркуникской области Рафика Григоряна и сына экс-спикера Национального собрания Самвела Никояна.

По данным Генеральной прокуратуры, все перечисленные объекты располагались ниже допустимой отметки в 1905 метров над уровнем моря.

Согласно законодательству Армении, эти территории считаются зоной затопления, и постоянное строительство здесь не разрешается.