https://news.day.az/sport/1846957.html Азербайджанские гольфисты завоевали две медали во Франции - ФОТО Члены сборной Азербайджана по гольфу Эмин Рзаев и Турал Велизаде завоевали две медали на международном турнире в Париже. Как сообщили Day.Az в Федерации гольфа Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в групповом формате, они заняли второе место. В индивидуальных состязаниях Э. Рзаев завоевал бронзовую медаль.
Азербайджанские гольфисты завоевали две медали во Франции - ФОТО
Члены сборной Азербайджана по гольфу Эмин Рзаев и Турал Велизаде завоевали две медали на международном турнире в Париже.
Как сообщили Day.Az в Федерации гольфа Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в групповом формате, они заняли второе место.
В индивидуальных состязаниях Э. Рзаев завоевал бронзовую медаль.
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