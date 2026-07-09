Азербайджанские гольфисты завоевали две медали во Франции

Члены сборной Азербайджана по гольфу Эмин Рзаев и Турал Велизаде завоевали две медали на международном турнире в Париже.

Как сообщили Day.Az в Федерации гольфа Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в групповом формате, они заняли второе место.

В индивидуальных состязаниях Э. Рзаев завоевал бронзовую медаль.