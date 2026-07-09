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Азербайджанские гольфисты завоевали две медали во Франции - ФОТО

Члены сборной Азербайджана по гольфу Эмин Рзаев и Турал Велизаде завоевали две медали на международном турнире в Париже. Как сообщили Day.Az в Федерации гольфа Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в групповом формате, они заняли второе место. В индивидуальных состязаниях Э. Рзаев завоевал бронзовую медаль.