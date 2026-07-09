Китай выступил с призывом к России и Украина

Заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности выступил с призывом к сторонам конфликта в Украине.

"Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации", - заявил Лэй, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сунь Лэй подчеркнул, что конфронтация приносит не только новые страдания мирному населению, но и усиливает ненависть, и ведет к ужесточению конфликта.

Китай, по словам дипломата, надеется на скорое политическое решение по урегулированию конфликта и на мир.