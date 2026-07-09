https://news.day.az/world/1846978.html Китай выступил с призывом к России и Украина Заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности выступил с призывом к сторонам конфликта в Украине. "Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации", - заявил Лэй, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Китай выступил с призывом к России и Украина
Заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности выступил с призывом к сторонам конфликта в Украине.
"Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации", - заявил Лэй, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сунь Лэй подчеркнул, что конфронтация приносит не только новые страдания мирному населению, но и усиливает ненависть, и ведет к ужесточению конфликта.
Китай, по словам дипломата, надеется на скорое политическое решение по урегулированию конфликта и на мир.
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