Иран и США пытаются вернуть за стол переговоров
Власти Пакистана и Катара предпринимают попытки вернуть американских и иранских представителей за стол переговоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в регионе.
Отмечается, что Исламабад и Доха были ключевыми посредниками ирано-американских переговоров в Швейцарии. CNN пока не приводит деталей относительно шагов, которые предпринимают Катар и Пакистан, для сближения сторон.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре