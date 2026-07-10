Иран и США пытаются вернуть за стол переговоров

Власти Пакистана и Катара предпринимают попытки вернуть американских и иранских представителей за стол переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в регионе.

Отмечается, что Исламабад и Доха были ключевыми посредниками ирано-американских переговоров в Швейцарии. CNN пока не приводит деталей относительно шагов, которые предпринимают Катар и Пакистан, для сближения сторон.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей.