Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам военнослужащих в связи с вопросами безопасности.

Как передает Day.Az, ведомство призвало родственников военнослужащих быть внимательными во время телефонных разговоров.

Сообщается, что информация, касающаяся военной службы, личного состава, мест дислокации и других служебных данных, не должна передаваться по телефону.

Министерство также призвало граждан доверять только официальным источникам и соблюдать правила информационной безопасности.