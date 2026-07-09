https://news.day.az/society/1846976.html Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам военнослужащих в связи с вопросами безопасности. Как передает Day.Az, ведомство призвало родственников военнослужащих быть внимательными во время телефонных разговоров.
Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих
Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам военнослужащих в связи с вопросами безопасности.
Как передает Day.Az, ведомство призвало родственников военнослужащих быть внимательными во время телефонных разговоров.
Сообщается, что информация, касающаяся военной службы, личного состава, мест дислокации и других служебных данных, не должна передаваться по телефону.
Министерство также призвало граждан доверять только официальным источникам и соблюдать правила информационной безопасности.
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