На одной из станций метро на 20 дней остановят эскалатор

На станции "28 Мая" временно остановят один из эскалаторов.

Как передает Day.Az, эскалатор №3, расположенный у первого выхода станции , будет временно остановлен из-за плановых работ по техническому ремонту и осмотру.

Плановые технические работы на эскалаторах типа Victoria FT-935, которые эксплуатируются с 2012 года, проводятся поочередно для обеспечения их безопасной и надежной работы.

Во время ремонта для удобного передвижения пассажиров остальные три эскалатора будут работать без перерыва.

Ремонтные работы продлятся с 10 июля по 1 августа 2026 года.