https://news.day.az/society/1846972.html На одной из станций метро на 20 дней остановят эскалатор На станции "28 Мая" временно остановят один из эскалаторов. Как передает Day.Az, эскалатор №3, расположенный у первого выхода станции , будет временно остановлен из-за плановых работ по техническому ремонту и осмотру.
На одной из станций метро на 20 дней остановят эскалатор
На станции "28 Мая" временно остановят один из эскалаторов.
Как передает Day.Az, эскалатор №3, расположенный у первого выхода станции , будет временно остановлен из-за плановых работ по техническому ремонту и осмотру.
Плановые технические работы на эскалаторах типа Victoria FT-935, которые эксплуатируются с 2012 года, проводятся поочередно для обеспечения их безопасной и надежной работы.
Во время ремонта для удобного передвижения пассажиров остальные три эскалатора будут работать без перерыва.
Ремонтные работы продлятся с 10 июля по 1 августа 2026 года.
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