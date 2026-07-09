Как проходила церемония прощания с Али Хаменеи

Около 1 млн человек прибыли в Мешхед проститься с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, улица, по которой проходила траурная процессия, была заполнена людьми с самого утра.

Помимо прибывших со всей страны иранцев, в церемонии участвовали граждане Пакистана, Палестины и Ливана. Траурные мероприятия начались 3 июля.