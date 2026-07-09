https://news.day.az/world/1846975.html Как проходила церемония прощания с Али Хаменеи - ФОТО - ВИДЕО Около 1 млн человек прибыли в Мешхед проститься с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, улица, по которой проходила траурная процессия, была заполнена людьми с самого утра. Помимо прибывших со всей страны иранцев, в церемонии участвовали граждане Пакистана, Палестины и Ливана.
Как проходила церемония прощания с Али Хаменеи - ФОТО - ВИДЕО
Около 1 млн человек прибыли в Мешхед проститься с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, улица, по которой проходила траурная процессия, была заполнена людьми с самого утра.
Помимо прибывших со всей страны иранцев, в церемонии участвовали граждане Пакистана, Палестины и Ливана. Траурные мероприятия начались 3 июля.
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